Ловрен: На ЧС є Німеччина, Іспанія і Бразилія, але ми нікого не боїмося

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен прокоментував сенсаційну перемогу над збірною Аргентини (3:0).

"Я чудово себе почуваю. Це великий результат для нашої команди і для всіх хорватів. Ми хочемо вийти з групи з першого місця. Я вірив з самого початку, що ми зможемо так зіграти. Ми захищалися разом як команда і отримали свої шанси попереду. Зрозуміло, що ми вивчали Мессі, він один з кращих гравців на планеті, але і його можна було зупинити. У нас був план проти Аргентини, а не проти Мессі.

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Я впевнений, що ми зможемо пройти далеко на цьому чемпіонаті. Є Німеччина, Іспанія і Бразилія – це великі команди з гучними іменами, а ми андердог, це нам і допомагає. Ми нікого не боїмося, ми вже обіграли Аргентину 3:0. Що стосується Луки Модріча, то він провів сьогодні великий матч і був одним з кращих на полі, він забив красивий м'яч", – цитує Ловрена видання championat.

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