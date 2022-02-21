Оборонець Локомотива Марк Рене Мампассі на офіційному сайті РПЛ зазначений як громадянин Росії.

"Впевнений, що жодних проблем не буде", – Мампассі – про отримання російського паспорта і перехід у Локомотив

Сам 18-річний футболіст раніше зазначав, що не бачить проблеми у зміні паспорта. Нагадаємо, Мампассі є вихованцем Шахтаря, але до першої команди "гірників" він пробитись так і не зумів. Марка викликали в юнацькі збірні України.

Мампассі у січні перейшов у Локо за 3 млн євро. Контракт захисника з російським клубом розрахований до літа 2026-го.

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