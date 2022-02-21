Локомотив заявив Мампассі росіянином – захисник виступав за юніорську збірну України
Колишній захисник Шахтаря Марк Рене Мампассі змінив спортивне громадянство.
Оборонець Локомотива Марк Рене Мампассі на офіційному сайті РПЛ зазначений як громадянин Росії.
"Впевнений, що жодних проблем не буде", – Мампассі – про отримання російського паспорта і перехід у Локомотив
Сам 18-річний футболіст раніше зазначав, що не бачить проблеми у зміні паспорта. Нагадаємо, Мампассі є вихованцем Шахтаря, але до першої команди "гірників" він пробитись так і не зумів. Марка викликали в юнацькі збірні України.
Мампассі у січні перейшов у Локо за 3 млн євро. Контракт захисника з російським клубом розрахований до літа 2026-го.
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