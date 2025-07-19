Лівий Берег офіційно оголосив про підписання 23-річного півзахисника Сімона Галояна.

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Деталі угоди поки що не розголошуються. У Лівому Березі Галоян гратиме під 11-м номером.

Нагадаємо, що минулого сезону він захищав кольори Олександрії-2, провівши 16 матчів у Другій лізі та забивши один гол. За основну команду Олександрії Сімон дебютував у 30-му турі УПЛ в поєдинку проти Чорноморця, який завершився нульовою нічиєю.

Нагадуємо, що за підсумками минулого сезону столичний клуб вилетів до Першої ліги.

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