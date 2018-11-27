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Ліон – Манчестер Сіті: Зінченко розпочне матч з перших хвилин

21:08 728 Читать на русском
Ліон – Манчестер Сіті: Зінченко розпочне матч з перших хвилин
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Манчестер Сіті назвав стартовий склад на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ліоном.

Серед 11 гравців, які розпочнуть поєдинок з перших хвилин у складі англійського клубу, опинився український півзахисник Олександр Зінченко. Це буде його друга поява у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

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Якщо команда Зінченка зможе сьогодні перемогти, то за тур до закінчення групового етапу гарантує собі перше місце у групі F. Непрограш Ліона виведе французів у плей-офф.

Ліга чемпіонів5 турСтад де Жерлан (Ліон)

Ліон - Манчестер Сіті: Вівторок 27 листопада 2018

Ліон

live 76'
1 : 0
Манчестер Сіті
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Теги
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