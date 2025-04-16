УЄФА підтвердив, що американський рок-гурт Linkin Park виступить перед фіналом Ліги чемпіонів 2024/25. Про це інформує офіційний сайт організації.

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Повідомляється, що сет-лист буде представлений як класичними хітами, так і композиціями з останнього альбому, який був записаний після смерті вокаліста Честера Беннінгтона. Нещодавно гурт повернувся до роботи і випустив перший альбом за сім років під назвою From Zero.

Згідно з джерелом, Linkin Park вигадав і записав ремікс, у якому їхні культові рифи поєднуються з образами і звуками Ліги чемпіонів. Цю композицію вони також мають намір зіграти перед фіналом, який відбудеться в Мюнхені на стадіоні Альянц.