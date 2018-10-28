Ліга чемпіонів: Ювентус на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед, Аякс вирвав перемогу в Бенфіки

Завершилися чергові матчі 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА у групах Н та Е. Аякс та Ювентус здобули перемоги.

Манчестер Юнайтед на власному полі не зумів нав'язати гідної боротьби Ювентусу. Пауло Дибала вивів туринців вперед на 17-й хвилині, вдало впіймавши відскок м'яча у штрафному майданчику суперника. Решта матчу пройшла в обопільній боротьбі, але забити більше командам не вдалося.

Моурінью через затори пішки добирався на матч проти Ювентуса

Після цього туру Ювентус очолив турнірну таблицю групи Н з дев'ятьма очками в активі. Манчестер Юнайтед йде другим, відстаючи на 5 очок.

Аякс на правах господаря від початку поєдинку більше володів ініціативою, але в першому таймі глядачі голів не побачили. Перед самісіньким фінальним свистком перемогу амстердамцям приніс Мазрауї.

Аякс ділить лідерство з Баварією в турнірній таблиці групи Е – в обох команд по 7 очок. Бенфіка з трьома заліковими пунктами йде третьою

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 3-й тур, Група Н

Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1

Гол: Дибала, 17

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 3-й тур, Група Е

Аякс – Бенфіка – 1:0

Гол: Мазрауї, 90+2