Ліга чемпіонів 2023/24, другий кваліфікаційний раунд. Перші матчі

Аріс (Кіпр) – БАТЕ (Білорусь) – 6:2

Голи: Гоміс, 17 (пен), 60, Бенгтссон, 32, Бане, 40 (авт), Монтнор, 83, Стеньпіньскі, 90 (пен) – Концевой, 48, Хадаркевич, 65

Шериф (Молдова) – Маккабі Хайфа (Ізраїль) – 1:0

Гол: Талаль, 28

Ракув (Польща) – Карабах (Азербайджан) – матч триває

Клаксвік (Фарерські острови) – Гекен (Швеція) – матч триває

Лудогорець (Болгарія) – Олімпія Любляна (Словенія) – матч триває

Ігровий день стартував на Кіпрі протистоянням між місцевим Арісом і БАТЕ. Нещодавно кіпріоти зіграли підозрілий спаринг із Динамо, а сьогодні відвантажили білорусам три голи ще до перерви. У другому таймі БАТЕ скоротив відставання, але отримав у свої ворота ще три м'ячі. У підсумку – надрезультативний матч і 6:2.

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Українець Максим Коваль вийшов у стартовому складі Шерифа на матч проти Маккабі з Хайфи. У цій грі все вирішив єдиний гол у середині першого тайму. Його автором став Талаль. 1:0 – Шериф поїде в Ізраїль з перевагою в один м'яч, хоча Маккабі майже вдвічі перевершив молдован за володінням і завдав 10 ударів по воротах. Максим Коваль здійснив 5 сейвів і став одним із героїв матчу.

Владислав Кочергін традиційно з'явився з перших хвилин у складі Ракува. Українець став одним із героїв першого раунду кваліфікації (гол у ворота Флори), а сьогодні вийшов у старті проти Карабаха.

Клаксвік, який у попередньому раунді зганьбив угорський Ференцварош, на Фарерах приймає шведський Гекен.

Ігор Пластун потрапив у старт Лудогорця на гру з Олімпією Любляна, яка у попередньому раунді вибила Вальмієру з українцем Іваном Желізком.

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