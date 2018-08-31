Ліга чемпіонів 2018/19: календар Шахтаря у груповому етапі

УЄФА оголосив дати та час проведення матчів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2017/18.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відправило донецький Шахтар у групу F.
Фонсека: Хотів би трохи інших суперників
Разом з "гірниками" до корзини потрапили німецький Хоффенхайм, французький Ліон, та "старі знайомі" донецького клубу Манчестер Сіті.
У 1-му турі підопічні Паулу Фонсеки 19 вересня гратимуть у Харкові із Хоффенхаймом. Повністю календар виглядає так:
1-й тур. 19 вересня, 19:55. Шахтар – Хоффенхайм
2-й тур. 2 жовтня, 22:00. Ліон – Шахтар
3-й тур. 23 жовтня, 22:00. Шахтар – Манчестер Сіті
4-й тур. 7 листопада, 22:00. Манчестер Сіті – Шахтар
5-й тур. 27 листопада, 22:00. Хоффенхайм – Шахтар
6-й тур. 12 грудня, 22:00. Шахтар – Ліон
Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19