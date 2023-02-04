Андрій Тотовицький може продовжити кар'єру у Першій лізі, стверджує Dynamomania. Житомиряни ведуть перемовини про переїзд уже цієї зими.

Зоря близька до підписання форварда Шахтаря, – джерело

Іншим гучним підписанням може стати Владислав Супряга, інформує 1927.kiev.ua. Тиждень тому сторони розмовляли про оренду в Полісся. Наразі невідомо, чи трансфер відбудеться, але футбольний агент Іван Пироженко, який представляє інтереси 22-річного нападника, підтримує хороші контакти із житомирянами.

Ні Супряга, ні Тотовицький не є гравцями основи у своїх командах. Перший ще не грав цього сезону, другий провів усього 45 хвилин у 2 матчах.

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