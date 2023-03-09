"Чи планує Волинь заявлятися у Першу лігу цього літа? Зараз не можу точно сказати, все в стадії обговорення. Є один варіант, але поки що не хочу нічого казати.

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Все можливо, але це буде не Перша ліга. Якщо все складеться – це буде Друга ліга.

Нині Волинь U-19 грає на область. Це наші вихованці – 2004, 2005, 2006 роки народження. З досвідчених футболістів немає нікого – грає одна молодь.

Зараз клуб призупинив свою діяльність. Зазначу, що він не ліквідований, а тимчасово призупинено діяльність. Наскільки я знаю, зараз йдуть розмови, щоб якось переформуватись, але конкретно про щось говорити ще зарано", – сказав Шахов у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Волинь припинила виступи на професіональному рівні у червні 2022 року.

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