Голкіпер Реала Тібо Куртуа не скупився на компліменти Каріму Бензема після перемоги у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (3:1).

"Якщо брати до уваги обидва матчі, були періоди, коли ПСЖ комфортно контролював м'яч, але 90 хвилин на Сантьяго Бернабеу – це довгий відрізок.

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У цей вечір Бензема продемонстрував, чому він – найкращий нападник планети. Час зафіксувати це в рейтингу "Золотого м'яча". На пару з Лєвандовські Карім – найкращий центральний нападник світу на цю мить. Це чудовий гравець, справжній капітан. Він приніс команді перемогу своїми голами та своїм класом", – цитує Куртуа прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, після першого тайму звітного поєдинку Мадрид програвав з відставанням у два м'ячі, враховуючи результат першого матчу. Однак Карім Бензема оформив хет-трик за 17 хвилин і вирішив усе на користь Реала навіть без овертаймів.

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