Нападник Труа Микола Кухаревич проходить медогляд у бельгійському Льовені, повідомляє Nieuwsblad.be.

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Очікується, що французи відпустять українця на правах оренди, а угода Миколи з новим клубом буде розрахована на рік. Нагадаємо, Кухаревич лише влітку приєднався до Труа, але вже тричі виходив на поле у Лізі 1 і відзначався голом під час товариського матчу.

У минулому сезоні бельгійської першості Льовен фінішував 11-м.

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