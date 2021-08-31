Кухаревич не вразив Труа – французи вже знайшли новий клуб для українця
20:25 - Читать на русском
Микола Кухаревич близький до переїзду у чемпіонат Бельгії.
Нападник Труа Микола Кухаревич проходить медогляд у бельгійському Льовені, повідомляє Nieuwsblad.be.
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Очікується, що французи відпустять українця на правах оренди, а угода Миколи з новим клубом буде розрахована на рік. Нагадаємо, Кухаревич лише влітку приєднався до Труа, але вже тричі виходив на поле у Лізі 1 і відзначався голом під час товариського матчу.
У минулому сезоні бельгійської першості Льовен фінішував 11-м.
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