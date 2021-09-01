"Щасливий, що можу зіграти за Льовен у цьому сезоні, в такому сильному чемпіонаті, як бельгійський. Це ідеальний крок у моїй кар'єрі.

Кухаревич перебрався у бельгійський Льовен

Я небезпечний у штрафному майданчику, але насправді мені не подобається говорити про себе і свої якості. Нехай вболівальники Льовена говорять про мене. Я сподіваюся зробити певні кроки в кар'єрі тут і внести свій вклад в команду", – цитує Миколу офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, влітку Кухаревича придбав Труа, але французький клуб вирішив відправити молодого українця в оренду.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повернувся в Атлетіко, Жерсон покинув Динамо – як це було