Кубок України: Ворскла перемогла Чорноморець та вийшла у 1/4 фіналу

Чорноморець приймав Ворсклу у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Перший там пройшов у рівній боротьбі без особливо гострих моментів. На 60-ій хвилині удар Саківа та помилка голкіпера господарів Безрука вивела Ворсклу вперед. Ще через 3 хвилини полтавці подвоїли свою перевагу. Гол забив Карека з пенальті.

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Одразу після другого пропущеного голу вболівальники Чорноморця почали палити фаєри. Головному арбітру довелось призупинити матч та почекати поки розвіється дим над стадіоном.

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Можливо, саме це привело одеситів до тями. На 69-ій хвилині підопічні Ангела Червенкова забили гол. Грачов замкнув подачу з кутового, на виході невдало зіграв голкіпер Ворскли Ткаченко. Матч закінчився з рахунком 1:2.

Кубок України, 1/8 фіналу

Чорноморець – Ворскла – 1:2

Голи: Грачов, 69 – Саків, 63, Карека, 66 (пен)