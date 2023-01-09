"Буде три попередніх етапи. На першому з них зіграють Минай, Інгулець, Кривбас і Металіст – дві команди, які підвищилися у класі, та дві команди, які посіли найнижчі місця у минулому сезоні УПЛ.

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Вони визначать двох переможців і на на другому етапі до них доєднаються ще 10 клубів УПЛ без урахування Шахтаря та СК Дніпра-1 (учасникам єврокубків дадуть менше себе навантажувати).

На третьому етапі до 6 колективів, які пройшли попередню стадію, додається Шахтар та СК Дніпро-1. Переможці потрапляють в 1/4 фіналу, де на них чекатимуть 4 представники ПФЛ, які визначатимуться за окремою сіткою", – сказав Болотніков у програмі KDK.

Нагадаємо, попередній розіграш Кубка України був недограний через війну – проведення турніру було зупинене на стадії чвертьфіналів. Чинним володарем трофея залишається Динамо, яке стало переможцем турніру в сезоні 2020/21.

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