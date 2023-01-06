Кривбас завершує трансфер чемпіона світу U-20 – він не грав в УПЛ
23:43 - Читать на русском
Захисник Дунайскої Стреди Данило Бескоровайний може найближчим часом підсилити Кривбас.
Кривбас найближчим часом має оголосити цікавий трансфер – Данила Бескоровайного, стверджує ТаТоТаке.
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Оборонець має досвід виступів за кордоном – Дунайска Стреда і Міхаловце (обидва – Словаччина), Астана (Казахстан) та Атлантас (Литва). А от в Україні пограв лише за представників Першої ліги – Ковель-Волинь та Волинь.
Додамо, що першу частину поточного сезону Бескоровайний провів у складі Астани, за яку зіграв лише 99 хвилин у кваліфікації Ліги конференцій.
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