Кривбас найближчим часом має оголосити цікавий трансфер – Данила Бескоровайного, стверджує ТаТоТаке.

Верес підписав вихованця Динамо

Оборонець має досвід виступів за кордоном – Дунайска Стреда і Міхаловце (обидва – Словаччина), Астана (Казахстан) та Атлантас (Литва). А от в Україні пограв лише за представників Першої ліги – Ковель-Волинь та Волинь.

Додамо, що першу частину поточного сезону Бескоровайний провів у складі Астани, за яку зіграв лише 99 хвилин у кваліфікації Ліги конференцій.

"Навіщо тобі той футбол? Грай у джокер": забивав Динамо 90-х, ділив номер з Тимощуком, вигравав у карти по 400 доларів