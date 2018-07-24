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Крихов'як перейшов у Локомотив

16:58 796 Читать на русском
Крихов'як перейшов у Локомотив
Гжегож Крихов'як / Локомотив

Польський хавбек Парі Сен-Жермен Гжегож Крихов'як продовжить кар'єру в московському Локомотиві.

Гжегож Крихов'як проведе наступний сезон у Локомотиві на правах оренди, інформує офіційний сайт клубу. Раніше повідомлялося, що частину зарплати йому виплачуватиме ПСЖ. Футболіст виступатиме у складі чемпіона Росії під 7 номером.

Польський півзахисник зробив собі ім'я в Севільї, з якою двічі виграв Лігу Європи. Потім Крихов'як став гравцем Парі Сен-Жермен , проте закріпитися на Парк де Пренс не зумів. Минулий сезон він провів у складі Вест Бромвіча, з яким вилетів до Чемпіоншипу. В АПЛ хавбек провів 27 матчів.

Також Крихов'як взяв участь у ЧС-2018 у складі збірної Польщі. За Кадру на Мундіалі 28-річний півзахисник зіграв 3 поєдинки, в яких забив 1 гол.

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