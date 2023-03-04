– Гра залишила хороші емоції. Ми грали проти команди, яка є грандом українського та європейського футболу. Ми всі розуміємо, що можемо грати завдяки Збройним Силам України. Здобути перемогу у такому матчі, безумовно, приємно. Зробили подарунок нашому президенту Олександру Григоровичу, у якого 6-го числа буде День народження. Щойно він подякував команді, сказав, що це хороший подарунок.

Гра була насиченою, обидві команди виконали великий обсяг бігової роботи. Можливо, не все вдалося з точки зору якості гри, але для нас зараз важливий передусім результат, і ми його досягли.

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– Коли ви особисто відчули, що з сьогоднішнім Динамо можна зачепитися за залікові бали?

– Динамо завжди є і буде Динамо. У всьому світі знають цей клуб. У кожної команди є як хороші часи, так і не дуже вдалі. Це команда, яка представляє нашу країну на європейській арені, яка провела багато благодійних матчів. Наша сьогоднішня перемога лише може здаватися зі сторони легкою. Насправді, Динамо» добре грало. Але ми добре захищалися і вибігали в атаку.

– У 2010-му ви двічі перемогли Шахтар, ставши першим тренером, який переміг "гірників" на Донбас–Арені. У футболі є поняття незручний суперник. Можливо, ви незручний тренер для Луческу?

– Ми сьогодні привіталися з Мірчею Луческу перед матчем, я йому подякував за те, що він підтримує нашу країну під час війни та виховує дуже багато молодих гравців. Давайте згадаємо, що Циганков та Забарний – основні гравці Динамо – перейшли у європейські клуби. Йому треба за це подякувати. Те, що він робить, викликає повагу. А зручний чи ні – просто так сталося.

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– Ніч перед дебютними матчами буває для тренерів безсонною. Можливо, вам щось наснилося сьогодні вночі?

– Сьогодні спав напрочуд спокійно. Ми приїхали в Київ напередодні ввечері.

– Тоді бажаємо вам побільше таких снів!

– Бажаю спокійних снів усім нам з вами. За це, користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати Збройним Силам України! Слава Героям! Слава Українській нації! І капут російській федерації! – цитує Ковальця прес-служба Динамо.

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