"Орлята" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення Луки Готті з посади наставника першої команди.

Де Россі відправлений у відставку – легенду звільнили після чорної смуги в Серії Б

Спеція набрала всього очко в останніх 4 турах Серії А і впритул наблизилася до зони вильоту. Команда Віктора Коваленка поки залишається 17-ою, але відрив від Верони складає всього 2 пункти. Керівництво Спеції вирішило звільнити Готті, який прийшов перед початком сезону.

Нагадаємо, Коваленко зараз травмований і не може допомогти своїм партнерам. У найближчому турі чемпіонату Спеція прийматиме Ювентус (19 лютого).

Інтер сенсаційно втратив очки у Генуї, Верона переграла Салернітану й посилила тиск на Коваленка в боротьбі за виживання