Коваленко повернувся до роботи зі Спецією після 2 місяців без футболу
Відновлення хавбека Спеції Віктора Коваленка йде за орієнтовним планом.
Український легіонер вже тренується за індивідуальною програмою, інформує офіційний сайт "орлят".
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Коваленко ще на початку жовтня травмував підколінне сухожилля і пропустив 7 матчів Спеції. Півзахиснику допомогла пауза на чемпіонат світу, яка дала йому більше часу для реабілітації. Віктор може не поспішати, адже наступний офіційний матч Спеція проведе аж 4 січня. Суперником стане Аталанта земляка Руслана Маліновського, якій і належить контракт Коваленка.
Нагадаємо, перед травмою 26-річний хавбек Спеції встиг провести 7 матчів і не відзначався результативними діями.
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