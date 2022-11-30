Український легіонер вже тренується за індивідуальною програмою, інформує офіційний сайт "орлят".

Аталанта знайшла заміну Маліновському – доведеться торгуватися з росіянами

Коваленко ще на початку жовтня травмував підколінне сухожилля і пропустив 7 матчів Спеції. Півзахиснику допомогла пауза на чемпіонат світу, яка дала йому більше часу для реабілітації. Віктор може не поспішати, адже наступний офіційний матч Спеція проведе аж 4 січня. Суперником стане Аталанта земляка Руслана Маліновського, якій і належить контракт Коваленка.

Нагадаємо, перед травмою 26-річний хавбек Спеції встиг провести 7 матчів і не відзначався результативними діями.

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