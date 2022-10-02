Півзахисник збірної України Віктор Коваленко не потрапив до заявки Спеції на матч 8-го туру Серії А проти Лаціо, повідомляє офіційний сайт "орлят".

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26-річний хавбек не поїхав з командою до Риму, оскільки ще не встиг відновитися від травми. Нагадаємо, раніше хавбеку діагностували розрив привідного м'язу, через що він залишив розташування збірної України і не зміг допомогти "синьо-жовтим" у матчах Ліги націй.

Нагадаємо, Коваленко у поточному сезоні провів за Спецію 6 матчів, результативними діями не відзначався.

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