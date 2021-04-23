Опорник Кортрейка Євген Макаренко, права на якого належать Андерлехту, повернеться у брюссельський клуб, повідомляє Voetbalbelgie.

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Керівництво нинішнього клубу українця вирішило не викуповувати у Андерлехта його контракт.

Нагадаємо, Макаренко перейшов у Кортрейк у серпні 2017 року у якості вільного агента. Через рік він за 1,2 млн євро перебрався у Андерлехт. Не зумівши завоювати місце у стартовому складі, українець повернувся у Кортрейк на правах оренди.

У поточному сезоні Євген провів за бельгійців 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з Андерлехтом розрахований до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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