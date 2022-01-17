СК Дніпро-1 не планує підписувати 32-річного півзахисника, повідомляє Tribuna.

Коноплянка в СК Дніпро-1: президент "спортклубівців" оцінив ймовірність трансферу

Менеджмент "спортклубівців" вважає, що Коноплянка не вписується у стратегію розвитку клубу. Також дніпряни мають побоювання щодо травматичності Євгена. Зараз на лівому фланзі команди Ігора Йовічевіча грають Олександр Назаренко й Білл.

Нагадаємо, Коноплянку не взяли на збори з Шахтарем і він перебуває у пошуках нового клубу. Його контракт з донеччанами завершується наприкінці поточного сезону.

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