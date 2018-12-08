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Конкурент Луніна Куельяр пропустив гол поміж ніг та відібрав у Леганеса перемогу над Хетафе

09:54 930 Читать на русском
Конкурент Луніна Куельяр пропустив гол поміж ніг та відібрав у Леганеса перемогу над Хетафе
Леганес не дотиснув Хетафе / фото: ФК Леганес

В матчі 15 туру Леганес та Хетафе розійшлися миром. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Леганес – Хетафе – 1:1

Голи: Ньйом, 64 – Кабрера, 39

Вилучення: Рубен Перес, 90+3

Леганес та Хетафе не змогли виявити сильнішого, Лунін не потрапив в стартовий склад господарів

Господарі володіли перевагою протягом всієї гри, проте забити зуміли лише одного разу. Більше того – команда Андрія Луніна змушена була відігруватись після пропущеного голу зі стандарту. До слова, конкурент українця Іван Куельяр, який вважається основним голкіпером Леганеса, у цьому епізоді пропустив м'яч поміж ніг.

Хетафе набрав 21 очко, розташувавшись на 6 позиції, Леганес з 17 пунктами лишився на 16 місці.

Лунін весь матч провів на лаві запасних. Нагадаємо, на тижні українець феєричною грою допоміг Леганесу вийти у наступний раунд Кубка Іспанії.

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Іспанія15 турСьюдад де Валенсія (Валенсія)

Леганес - Хетафе: П'ятниця 07 грудня 2018

Леганес
Матч завершено
1 : 1
Хетафе
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