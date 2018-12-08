Конкурент Луніна Куельяр пропустив гол поміж ніг та відібрав у Леганеса перемогу над Хетафе

В матчі 15 туру Леганес та Хетафе розійшлися миром. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур
Леганес – Хетафе – 1:1
Голи: Ньйом, 64 – Кабрера, 39
Вилучення: Рубен Перес, 90+3
Леганес та Хетафе не змогли виявити сильнішого, Лунін не потрапив в стартовий склад господарів
Господарі володіли перевагою протягом всієї гри, проте забити зуміли лише одного разу. Більше того – команда Андрія Луніна змушена була відігруватись після пропущеного голу зі стандарту. До слова, конкурент українця Іван Куельяр, який вважається основним голкіпером Леганеса, у цьому епізоді пропустив м'яч поміж ніг.
Хетафе набрав 21 очко, розташувавшись на 6 позиції, Леганес з 17 пунктами лишився на 16 місці.
Лунін весь матч провів на лаві запасних. Нагадаємо, на тижні українець феєричною грою допоміг Леганесу вийти у наступний раунд Кубка Іспанії.
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