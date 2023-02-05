Захисник Динамо Микита Кравченко продовжить кар'єру в Колосі, повідомляє прес-служба "хліборобів".

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25-річний оборонець виступатиме за ковалівців на правах оренди. Про умови та терміни угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Кравченко на контракті в Динамо з 2015 року. Виступав в оренді у донецькому Олімпіку та Колосі. Першу частину поточного сезону провів у СК Дніпро-1 (4 матчі). Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, на зимову паузу Колос пішов на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок.

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