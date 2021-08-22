Перший тайм завершився без голів, хоча обидві команди створили достатньо нагод. У Колоса чудовий шанс змарнував Сітчінава, а в Олександрії відповів Кожушко. Вінгер гостей вже навіть прибрав голкіпера, але Саків підстрахував на лінії воріт.

Олександрія у фантастичному матчі здобула виїзну перемогу над Колосом

Вирішальною стала 51-ша хвилина. Бабогло виграв повітря після подачі кутового і плечем вдало пробив по воротах. Колос міг відігратися також завдяки стандарту. Лисенко головою замикав подачу, але Мірошніченко повторив подвиг Саківа.