Колос – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу
22:24 - Читать на русском
Олександрія мінімально здолала Колос у 5 турі УПЛ. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі.
завершено
Перший тайм завершився без голів, хоча обидві команди створили достатньо нагод. У Колоса чудовий шанс змарнував Сітчінава, а в Олександрії відповів Кожушко. Вінгер гостей вже навіть прибрав голкіпера, але Саків підстрахував на лінії воріт.
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Вирішальною стала 51-ша хвилина. Бабогло виграв повітря після подачі кутового і плечем вдало пробив по воротах. Колос міг відігратися також завдяки стандарту. Лисенко головою замикав подачу, але Мірошніченко повторив подвиг Саківа.
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