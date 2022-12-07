Бразильський хавбек Жерсон Маграо не збирається вішати бутси на цвях ще мінімум рік.

37-річний футболіст на правах вільного агента став гравцем Санту Андре, повідомляє пресслужба клубу. Колектив виступає у Серії D, четвертому за силою дивізіоні Бразилії.

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Контракт із Маграо розрахований на один сезон. Усю минулу кампанію він провів за Ітуано у Серії В, де мав чимало ігрової практики – 28 поєдинків, 2 голи та 3 асисти у чемпіонаті.

Українському вболівальнику Жерсон відомий виступами за Динамо протягом 2009-2012 років. У футболці "біло-синіх" бразилець грав не надто успішно – 37 матчів, 5 забитих м'ячів та 6 результативних передач.

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