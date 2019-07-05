Коку замінив Лемпарда в Дербі

Нідерландський тренер Філліп Коку очолив клуб Чемпіоншипу.

Дербі на офіційному сайті підтвердив призначення 48-річного фахівця.

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Коку підписав з "баранами" угоду на чотири роки. Останнім місцем роботи нідерландця був Фенербахче. Він замінить легендарного Френка Лемпарда, який напередодні очолив лондонський Челсі.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Дербі зупинився за крок від підвищення у еліту, поступившись у фіналі плей-офф Астон Віллі.