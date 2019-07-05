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Коку замінив Лемпарда в Дербі

11:50 325 Читать на русском
Коку замінив Лемпарда в Дербі
Філліп Коку / HLN

Нідерландський тренер Філліп Коку очолив клуб Чемпіоншипу.

Дербі на офіційному сайті підтвердив призначення 48-річного фахівця.

Дербі Каунті отримає від Челсі солідну компенсацію за Лемпарда

Коку підписав з "баранами" угоду на чотири роки. Останнім місцем роботи нідерландця був Фенербахче. Він замінить легендарного Френка Лемпарда, який напередодні очолив лондонський Челсі.

Бенітес став головним тренером Далянь Іфан

Нагадаємо, у минулому сезоні Дербі зупинився за крок від підвищення у еліту, поступившись у фіналі плей-офф Астон Віллі.

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Теги
Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Філліп Коку Філліп Коку Дербі Каунті Дербі Каунті Чемпіоншип
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