25-річний хавбек вже сьогодні, 22 березня, має підписати контракт із Ракувом, стверджує ТаТоТаке. Клуб із Ченстохова скористається тимчасовими змінами в трансферному регламенті ФІФА, які дозволяють до 7 квітня підписувати гравців з УПЛ.

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Кочергін ще у перший день війни разом із сім'єю виїхав до Молдови, займався за індивідуальною програмою та паралельно розв'язував питання щодо працевлаштування. Вже все ніби вирішено, але Легія, чинний чемпіон Польщі, намагається перехопити українця. Йому пропонують вигідніші фінансові умови, але зі спортивної точки зору Ракув, який розташувався другим у турнірній таблиці Екстракляси, нібито є кращим.

Нагадаємо, Владислав провів за Зорю 14 матчів цього сезону (п'ять голів та три асисти), після чого у листопаді 2021-го був переведений у дубль за відмову продовжувати контракт. Взимку сторони помирились і Кочергін навіть вирушив з клубом на збори.

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