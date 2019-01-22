Кобін покинув Минай

Півзахисник Василь Кобін і Минай вирішили не продовжувати співпрацю.

Клуб, який представляє Другу лігу України, Минай на офіційному сайті оголосив про те, що у хавбека команди Василя Кобіна завершився контракт і сторони вирішили не продовжувати угоду.

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Екс-гравець Шахтаря у поточному сезоні зіграв за Минай 16 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

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