Аль-Хіляль завдяки розгрому Аль-Джазіри здобув путівку у наступний раунд клубного ЧС, де зіграє з Челсі.

Клубний чемпіонат світу, 1/4 фіналу

Аль-Хіляль – Аль-Джазіра – 6:1

Голи: Ігало, 36, Перейра, 40, Канно, 58, Аль-Давсарі, 78, Марега, 88, Каррільйо, 90+2 (пен.) – Діабі, 14

У поєдинку вирішувалась доля останньої путівки у півфінал клубного ЧС. Аль-Джазіра розпочала активно і забила першою вже на 14-й хвилині. Та потім щось пішло не так.

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Розлючені гравці Аль-Хіляля після пропущеного гола розтрощили суперника, відзначившись двічі у першому таймі та ще чотири рази у другому. Фінальний свисток зафіксував більш ніж переконливу перемогу номінальних господарів.

Це означало, що "лідери" у півфіналі клубного чемпіонату світу зіграють із лондонським Челсі. Другу пару склали бразильський Палмейрас та єгипетський Аль-Ахлі.

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