У єврокубки на наступний сезон від України подають 5 команд.

Сьогодні, 26 квітня, відбулися загальні збори учасників УПЛ. Представники клубів вирішували нагальні питання у форматі відеоконференції. Зокрема, про визначення місць у чемпіонаті, який неможливо дограти через російське вторгнення.

Клуби визнали поточну таблицю УПЛ остаточною, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За таке рішення проголосували абсолютно всі. Шахтарю одноголосно віддають чемпіонство, Динамо отримає статус віцечемпіона. Офіційно все затвердити повинен виконком УАФ.

На єврокубки подають 5 команд: Шахтар і Динамо – в Лігу чемпіонів, СК Дніпро-1 – у Лігу Європи, а Зорю та Ворсклу – в Лігу конференцій. Кубок України, скоріш за все, буде анульований. Жоден клуб за спортивним принципом з УПЛ не вилетить.

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