Тростянець завершив співпрацю з сімома гравцями, повідомляє клубна прес-служба.

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З усіма футболістами контракти було розірвано достроково. Команду залишили: центральний захисник Семен Даценко (угода була розрахована до 30 червня 2025 р.), лівий захисник Анатолій Клюс (31 грудня 2025 р.), правий захисник Роман Зоря (31 грудня 2025 р.), лівий вінгер Євген Проданов (31 грудня 2025 р.), правий вінгер Микита Кошкін (30 червня 2026 р.), нападник Сергій Козак (31 грудня 2025 р.) та захисник Павло Гавриш (31 грудня 2025 р.).

Нагадаємо, на зимову паузу Тростянець пішов на шостій сходинку групи Б Другої ліги. Друга частина сезону в третьому за силою дивізіоні стартує у квітні 2025 року.

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