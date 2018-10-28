Коноплянка назвав причини кризи Шальке

Український хавбек Євген Коноплянка розповів, чому Шальке невдало стартував у сезоні 2017/18. Його команда зазнала 5 поразок у стартових 5 турах.

На думку Коноплянки, невдалий старт зумовлений зміною тактичною схеми та відверненням удачі.

"Невдалий старт у чемпіонаті... Я навіть не знаю, чим це пояснити. Так не можна говорити, але напевно, удача відвернулася від нас.

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У минулому чемпіонаті після майже кожного нашого удару у площину воріт був гол, ми брали усі очки, які тільки було можливо. А зараз, на початку нового чемпіонату, удача пропала.

Щоправда, зараз ми граємо за іншою тактикою, аніж в минулому чемпіонаті, почали грати більш цікавіше. Удача нам вже не так потрібна, адже ми стали створювати більше моментів. Тому ми в останніх матчах почали перемагати. Тобто, ми рухаємося в правильному напрямку.

Також Коноплянка згадав про матчі між Металістом та Дніпром, кольори якого він раніше захищав.

"Матчі між Металістом та Дніпром були топовими. Це можна порівняти з протистоянням Шальке та Борусії Д або Севільї та Бетіса. Це були ніби матчі Ліги чемпіонів. Якби повернути той час – це був кайф", – сказав Коноплянка порталу FootballHub.

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