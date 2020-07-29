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Карпати збираються судитися з Шахтарем через борги за Бланко Лещука

15:38 - Читать на русском
Карпати збираються судитися з Шахтарем через борги за Бланко Лещука
Густаво Бланко Лещук / Сайт Шахтаря

Карпати продовжують "вибивання" грошей за трансфери минулих років.

Львівський клуб планує подати позов до Шахтаря в ФІФА, стверджує Sportarena.

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Карпати переконані, що "гірники" не віддали гроші з перепродажу форварда Густаво Бланко Лещука. Такий пункт був передбачений в угоді трансферу, який відбувся між клубами взимку 2017 року. За неофіційною інформацією, борг донеччан складає близько 200 тисяч доларів.

Додамо, що Густаво Бланко Лещук провів за Шахтар лише 33 матчі, відзначився 8 голами та 3 асистами. Спочатку нападника віддали в оренду Малазі на сезон 2018/19, а минулого літа його контракт викупив Антальяспор.

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Теги
Трансфери Карпати Карпати Шахтар Шахтар Густаво Густаво Бланко Лещук футбольні фінанси
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