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Карпати проводили тести на COVID-19 в неакредитованій лабораторії

13:39 642 Читать на русском
Карпати проводили тести на COVID-19 в неакредитованій лабораторії
ФК Карпати

Львівські Карпати проводили тестування на коронавірус у клініці, яка не має відповідної акредитації.

 

Тести на коронавірус, який виявили у трьох гравців львівських Карпат та персоналу клубу, проводилися в неакредитованій лабораторії. Про це "Футбол 24" стало відомо з інформованих джерел.

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Відповідно, рішення про скасування матчу 24-го туру УПЛ Карпати – Маріуполь могло бути ухвалене на підставі неофіційних даних. Дирекція Ліги буде ухвалювати рішення щодо долі матчу після того, як будуть відомі результи повторного тестування.

Нагадаємо, напередодні кілька гравців "зелено-білих" здали позитивний тест на коронавірус, після чого Карпати пішли на самоізоляцію.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Карпати Карпати коронавірус Карпати - Маріуполь
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