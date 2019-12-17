Карпати планують зимовий розпродаж лідерів, – ЗМІ

Львівські Карпати планують продати одразу кількох легіонерів у зимове трансферне вікно.

Головний тренер Карпат Роман Санжар готовий розпрощатись з капітаном Франціско Ді Франко (1 гол за 15 матчів) та найкращим асистентом Крістіаном Понде (1 забитий м'яч і 2 гольові паси за 11 ігор), зазначає телеканал Футбол 1/2.

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Повідомляють, що наставник планує зробити ставку на досвідчених українських виконавців, а тому планує позбутись кількох легіонерів.

Зазначимо, що після 18-ти турів УПЛ Карпати замикають турнірну таблицю. В активі львів'ян 11 очок, на 3 менше, ніж у Ворскли, яка розташувалася рядком вище.

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