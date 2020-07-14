Карпати після виключення з УПЛ отримали тривалий трансферний бан через скандального легіонера

Львівські Карпати продовжують круте піке.

УАФ заборонила Карпатам реєструвати нових гравців, повідомляє видання Meta Ratings.

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Головною причиною став борг львівського клубу перед уругвайським легіонером Кевіном Мендесом. Заборона буде діяти протягом трьох повних і послідовних заявочних періодів. До слова, контракт Карпат з уругвайським гравцем був розірваний у серпні 2019 року.

Нагадаємо, 9 липня КДК УАФ оголосив про виключення Карпат з УПЛ за дві неявки на матчі з Маріуполем без поважних причин.

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