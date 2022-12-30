Голкіпер Львова Олександр Ільющенков продовжить свою кар'єру у Карпатах, повідомляє офіційний сайт "левів".

Карпати підписали вихованця Динамо з досвідом виступів у Європі

32-річний воротар підписав з командою Андрій Тлумака угоду терміном на 2,5 роки. Олександр міг опинитись за океаном – один з клубів США готовий був запропонувати йому контракт, але гравець вирішив залишитись у місті Лева.

Нагадаємо, Ільющенков – вихованець тернопільської Ниви, в якій і розпочав професіональну кар'єру у 2008 році. Згодом був бурштинський Енергетик і перший захід у Карпати (2011-2015). Встиг також пограти за Металіст, Верес, Рух, Львів, молдовський Тирасполь та грузинський Сіоні. У поточному сезоні провів за Львів 10 поєдинків, в яких пропустив 13 голів (в одному матчі відстояв на нуль). Має в своєму активі 1 матч за молодіжну збірну України.

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