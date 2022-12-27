Хобленко прийшов на правах оренди з Кривбасу, повідомляє офіційний сайт "левів".

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Нападник приєднається до львівського клубу вже 1 січня. В угоді є опція про можливість викупити Хобленка по завершенні сезону.

Зауважимо, що 28-річний вихованець Динамо у поточному сезоні провів за Кривбас 8 матчів, у яких забив 1 гол. Його контракт з криворіжцями чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро. За свою кар'єру Хобленко встиг пограти за Лех (Польща), Стабек (Норвегія) та Левадію (Естонія) в Європі, а також за низку українських клубів.

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