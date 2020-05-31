Карпати – Маріуполь: УПЛ вирішить долю матчу 1 червня

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий пролив світло на долю матчу, який скасували через спалах захворювання на COVID-19 у гравців львівської команди.

"30 травня керівництво клубу попередило УПЛ, що за результатами ПЛР-тестування є три позитивних результати. Ще троє були під підозрою.

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Клуб повторно проведе тестування 1 червня. Результати передадуть УПЛ і УАФ. 1 червня відбудеться засідання зі спортивно-медичним комітетом УАФ, дирекцією УПЛ, тоді й приймемо рішення", – сказав Дикий у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні кілька гравців "зелено-білих" здали позитивний тест на коронавірус і Карпати пішли на самоізоляцію. Як наслідок, поєдинок 24-го туру проти Маріуполя перенесли на невизначений термін.

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