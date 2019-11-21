Караваєв зізнався, як тренування Михайличенка змінили гру Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв розповів, як побудований тренувальний процес у київському клубі.

"Після матчу на наступний день ті, хто грав, відновлюються, потім проводять тренування, яке підтримує тонус. А ті, хто менше грає, завжди повноцінно тренуються. У такому ритмі важливо дотримуватися режиму сну і харчування. Кожен знає, скільки йому потрібно спати. На базі добре годують. У нас різноманітне харчування – риба, м'ясо, овочі, фрукти, всі види гарнірів.

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Я вже з таким видом футболу зустрічався, коли був у молодіжній збірній України. Тобто, були схожі тренування. Тому, швидко адаптувався в Динамо. У нас тривалі та інтенсивні тренування. Думаю, в тренуваннях Михайличенка і полягає секрет нашої витривалості, сил, бажання. У нас і дисципліна присутня. Ніяких запізнень, телефонів не повинно бути на загальних зборах, обідах, вечерях. У всіх є вільний час, коли ти можеш робити все, що тобі потрібно.

Коли виграєш, втоми не помічаєш. Вона присутня, але в психологічному плані все чудово. Це допомагає з чистого аркуша готуватися до наступних ігор. Ментальне здоров'я дуже важливо підтримувати", – цитує Караваєва прес-служба Динамо.

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Нагадаємо, після 14-и турів Динамо набрало 27 очок та посідає третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ, відставання від лідера складає 13 пунктів. Наступний матч підопічні Олексія Михайличенка проведуть в неділю, 24 листопада, проти Маріуполя.