Бебі-бум у київському Динамо триває – після Артема Бєсєдіна щастя постукало у двері Олександра Караваєва. Півзахисник "біло-синіх" напередодні вдруге став батьком – у футболіста народився син. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram повідомила дружина футболіста Інна.

Бєсєдін вдруге став батьком – форвард Динамо похизувався фото новонародженої доньки

Вона поспішила похизуватися тим, як Олександр зустрічав її з немовлям вдома – на честь такої події чоловік буквально "завалив" кохану повітряними кульками і букетами квітів. Судячи з написів на кульках хлопчика назвали Кирило.

Нагадаємо, у Караваєва вже є 5-річна донька Аріана від першого шлюбу. З Інною, яка також виховує 8-річну доньку, футболіст побрався у серпні 2020 року.

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