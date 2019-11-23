Караваєв: Поле тверде, мороз дає про себе знати

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв розповів про підготовку до матчу 15-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Настрій відмінний, готуємося повним ходом у звичайному режимі. Навіть мінусова температура цьому не перешкода. Хоча поле на базі вже тверде, мороз дає про себе знати. Але у нас попереду ще 6 поєдинків.

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Після матчів збірної пройшло досить багато часу, тому до Маріуполя підходжу у повній бойовій готовності. Команда в хорошому стані, ми готові виконувати запропонований обсяг навантажень, так що в цьому аспекті немає якихось проблем", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже в неділю, 24 листопада, Динамо на своєму полі прийматиме Маріуполь. Початок зустрічі о 17:00. Наразі кияни, набравши 27 очок, посідають третю сходинку турнірної таблиці. Від другого місця, де розташувалась Зоря, їх відділяє лише один пункт.

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