toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Караваєв: Поле тверде, мороз дає про себе знати

14:42 194 Читать на русском
Караваєв: Поле тверде, мороз дає про себе знати
Олександр Караваєв / Фото з відкритих джерел

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв розповів про підготовку до матчу 15-го туру УПЛ проти Маріуполя.

 

"Настрій відмінний, готуємося повним ходом у звичайному режимі. Навіть мінусова температура цьому не перешкода. Хоча поле на базі вже тверде, мороз дає про себе знати. Але у нас попереду ще 6 поєдинків.

Миколенко: Нам треба бути готовими до будь-якого розвитку подій

Після матчів збірної пройшло досить багато часу, тому до Маріуполя підходжу у повній бойовій готовності. Команда в хорошому стані, ми готові виконувати запропонований обсяг навантажень, так що в цьому аспекті немає якихось проблем", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже в неділю, 24 листопада, Динамо на своєму полі прийматиме Маріуполь. Початок зустрічі о 17:00. Наразі кияни, набравши 27 очок, посідають третю сходинку турнірної таблиці. Від другого місця, де розташувалась Зоря, їх відділяє лише один пункт.

Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"
12:00
5076
Теги
Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Динамо - Маріуполь Олександр Караваєв Олександр Караваєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
45
хв
Манчестер Сіті
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук