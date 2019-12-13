Караваєв: Невихід Динамо з групи Ліги Європи – це провал

Захисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував нічию з Лугано (1:1) та виліт команди з Ліги Європи.

"Жодних пояснень не може бути, самі винні. Нам немає виправдань, будемо розбиратися. Не знаю, що відбувається, немає ніяких слів. Швидше за все, такий період невдалий. Хоча він у нас вже був, потім пройшов, після цього був хороший період, коли довго перемагали, не втрачали очки, а тут такі кілька матчів незрозумілих.

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Прекрасно розумію вболівальників, які свистять. Звичайно, хочеться попросити вибачення. Упевнений, для них це нічого не означає, тому що вони хочуть, щоб був результат і гра на полі. Все одно великий уклін їм за те, що приходять підтримувати, навіть коли холодно, спекотно, перемагаємо, програємо, все одно кричать, вболівають. Їхнє невдоволення ми розуміємо.

Звичайно, невихід з групи – це провал, по-іншому сказати не можна. Якщо не кривити душею, не вийти з групи, де ми вважалися лідерами, це дуже погано і важко для нас та уболівальників. Нічого не залишається робити, окрім як зробити висновки і знову повернути довіру вболівальників грою", – сказав Караваєв в ефірі Футбол 1.

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