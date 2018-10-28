Карабах – Ворскла: стартові склади на матч Ліги Європи

Керманичі агдамського Карабаха та полтавської Ворскли визначилися з виконавцями, які розпочнуть зі стартових хвилин матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи.
Матч Карабах – Ворскла розпочнеться о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи
Карабах: Вагнер – Медвєдєв, Жежнічак, Садигов, Геррьє – Мічел, Гараєв – Абдуллаєв, Славчев, Зубір – Емегара
Запасні: Хальдоурсон, Б. Гусейнов, Деларж, Дінієв, Мадатов, Озобіч, А. Гусейнов
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар, Якубу, Ребенок, Кулач – Коломоєць
Запасні: Ткаченко, Габелок, Мисик, Карека, Одарюк, Сергійчук, Чижов
Карабах – Ворскла: де дивитись матч Ліги Європи