toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Карабах – Ворскла: стартові склади на матч Ліги Європи

25 жовтня 19:00 4244 Читать на русском
Карабах – Ворскла: стартові склади на матч Ліги Європи
Карабах – Ворскла: стартові склади на матч Ліги Європи / ФК Ворскла

Керманичі агдамського Карабаха та полтавської Ворскли визначилися з виконавцями, які розпочнуть зі стартових хвилин матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Матч Карабах – Ворскла розпочнеться о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Карабах: Вагнер – Медвєдєв, Жежнічак, Садигов, Геррьє – Мічел, Гараєв – Абдуллаєв, Славчев, Зубір – Емегара

Запасні: Хальдоурсон, Б. Гусейнов, Деларж, Дінієв, Мадатов, Озобіч, А. Гусейнов

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар, Якубу, Ребенок, Кулач – Коломоєць

Запасні: Ткаченко, Габелок, Мисик, Карека, Одарюк, Сергійчук, Чижов

Карабах – Ворскла: де дивитись матч Ліги Європи

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла Ворскла Головне Ліга Європи Карабах - Ворскла Карабах Карабах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
25
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук