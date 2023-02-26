"Позавчора я поговорив з деякими людьми в клубі, а потім пішов до Мікеля і запропонував йому це зробити. Це було приємно – показати йому свою підтримку. Минув вже рік, це занадто довго, це дуже складна ситуація для нього (війна в Україні – прим.), я знаю, і дуже емоційна.

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Те, що ми зробили, було добре, аби показати нашу підтримку. Я говорив з ним вранці, запитав, чи йому комфортно це робити. Коли Зінченко на полі, він завжди на 100 відсотків зосереджений і завжди там. Він не дозволяє йому впливати на себе, але, звичайно, це нелегко для нього, його сім'ї та всіх присутніх. Ми просто хотіли показати йому свою підтримку.

Ми зробили багато звичайних речей, він завжди говорить перед іграми, я говорю, інші говорять. Так було і вчора, перед грою він сказав кілька слів", – поділився Едегор в коментарі Evening Standard.

Нагадаємо, саме Зінченко вивів Арсенал на поєдинок 25-го туру з капітанською пов'язкою, яка була виконана в синьо-жовтих кольорах. Саме в цьому турі в АПЛ висловлювали солідарність з народом України на річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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