Мюнхенський клуб оголосив про оренду захисника збірної Португалії, який втратив місце у складі команди Хосепа Гвардіоли.

Жоау Канселу виступатиме в Баварії на правах оренди до завершення сезону 2022/23. У команді Юліана Нагельсманна португалець гратиме під 22-м номером, інформує офіційний сайт Баварії.

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Влітку Баварія матиме право викупу 28-річного португальця за 70 мільйонів євро. Останні 3 роки Канселу виступав за Манчестер Сіті та був основним конкурентом Олександра Зінченка, але після ЧС-2022 втратив місце у складі та посварився з Хосепом Гвардіолою. Раніше португалець, який може зіграти на обох флагах захисту, виступав за Ювентус, Валенсію, Інтер та Бенфіку.

Баварія після 18-ти турів лідирує в Бундеслізі, на 1 бал випереджаючи Уніон Берлін. В 1/8 фіналу ЛЧ мюнхенці зіграють проти ПСЖ.

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