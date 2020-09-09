Калуш офіційно знявся з Другої ліги – матч з Карпатами скасований
14:58 - Читать на русском
Матч 2-го туру Другої ліги між Калушем та Карпатами офіційно не відбудеться.
Матч скасовано
Причиною скасування матчу став лист Калуша на адресу ПФЛ, в якому йдеться про зняття клубу зі змагань, повідомляє офіційний сайт Карпат.
Калуш повідомив ПФЛ про зняття з Другої ліги, – ЗМІ
Таким чином, львівський клуб отримає перерву на тиждень і розпочне підготовку до матчу 3-го туру Другої ліги проти Чернігова.
Нагадаємо, Калуш вже пропустив поєдинок проти Епіцентру в рамках першого туру. Згідно з регламентом ПФЛ, неявка на 2 поспіль матчі передбачає зняття з турніру.
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