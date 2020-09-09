Матч 2-го туру Другої ліги між Калушем та Карпатами офіційно не відбудеться.

Причиною скасування матчу став лист Калуша на адресу ПФЛ, в якому йдеться про зняття клубу зі змагань, повідомляє офіційний сайт Карпат.

Калуш повідомив ПФЛ про зняття з Другої ліги, – ЗМІ

Таким чином, львівський клуб отримає перерву на тиждень і розпочне підготовку до матчу 3-го туру Другої ліги проти Чернігова.

Нагадаємо, Калуш вже пропустив поєдинок проти Епіцентру в рамках першого туру. Згідно з регламентом ПФЛ, неявка на 2 поспіль матчі передбачає зняття з турніру.

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