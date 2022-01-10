"В принципі, варіантів особливо багато не було. Знав, що Олександрія – це стабільна, гарна команда, де грає багато якісних футболістів. Відразу прийняв цю пропозицію.

Олександрія підсилилася 5-ма новачками – Калітвінцев, гравці з Динамо і Шахтаря та ще два відомих футболісти

Все необхідне є, хороша база, і все інше, щоб жити і думати виключно про футбол", – сказав Калітвінцев у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, раніше хавбек захищав кольори Десни. У поточному сезоні він провів за чернігівців 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі